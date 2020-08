L'Aquila Calcio, il presidente Di Cristofaro: "Amichevole col Napoli un'opportunità, siamo tutti felicissimi! Spero di conoscere ADL"

Ultime notizie calcio Napoli – Gabriele Di Cristofaro, presidente dell’Aquila Calcio, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Per noi l’amichevole con il Napoli è una opportunità, una bellissima vetrina. Siamo pronti per affrontare gli azzurri. I giocatori, lo staff, la dirigenza, siamo tutti felicissimi. Non è da tutti affrontare una squadra di Serie A. Ci hanno chiamato per organizzare l’amichevole e noi abbiamo subito accettato. C’è di mezzo anche la Regione che ha organizzato il ritiro. Spero di incontrare e di conoscere De Laurentiis, magari in futuro potrebbe nascere qualcosa. L’importante è che nessuno si faccia male, al di là del risultato”.