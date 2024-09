L'agente FIFA Palermo: "Ho visto McTominay un po' imballato. Sono convinto che il Napoli farà risultato a Torino"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Paolo Palermo, agente FIFA. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente radiofonica:



"In Cagliari-Napoli ho visto una squadra forte, solida come il Cagliari che ha avuto un ritmo elevatissimo che non credo avrà più. Dal Napoli ho visto una reazione e questo mancava. Sono convinto che andremo a Torino e ce la giocheremo alla grande. Chi ha più pressione in Juventus-Napoli? Ora come ora, direi che il Napoli ha una bella pressione, ma anche loro non sono da meno. Sono convinto, ripeto, che andremo a fare risultato, non perderemo, ho visto i ragazzi veramente quadrati, ho visto una squadra. Cambiamenti tattici? C’è bisogno di inserire anche gli altri. Ho visto McTominay che è un buon giocatore, di qualità, ma l’ho visto un po’ imballato. Gilmour l’ho visto più esperto. Onestamente, come fai a cambiare con Lobotka e Anguissa nelle condizioni della scorsa partita? Buongiorno? Non credo abbia ancora da dimostrare, è un Nazionale. È venuto a dare un assetto tattico a Rrhamani che quando ha un difensore forte vicino, diventa forte anche lui. Napoli tra le prime quattro? Mai come quest’anno, il Napoli è la squadra che ha l’allenatore migliore di tutti. Con un allenatore come lui e col fatto che non ha le Coppe, per me il Napoli lotterà fino alla fine per lo scudetto. Lukaku-Conte? Conte vuole il centravanti che fa salire la squadra, che viene incontro, non era nelle corde di Osimhen che ha altri tipi di qualità".