Kvaratskhelia: "Juve? Avevo tante offerte, ecco perché ho scelto il Napoli"

Conferenza stampa Kvaratskhelia - È subito Kvaratskhelia mania a Dimaro per i tifosi del Napoli. Il nuovo acquisto georgiano, arrivano per sostituire Insigne, si sta già mettendo in mostra con giocate importanti che stanno esaltando l'ambiente nonostante il periodo negativo per i tanti addii. Intanto, nella giornata di oggi, alle ore 12:15, c'è stata la presentazione di Kvaratskhelia a Dimaro.

Ecco un estratto dalla conferenza stampa di presentazione di Kvaratskhelia:

"La Juventus? Ho ricevuto veramente tante offerte. Quando ho accettato l'offerta del Napoli non ci ho pensato tanto. Per me è stato davvero importante. Ho preso la decisione giusta, mi sono piaciuti i giorni qui. Il tempo mostrerà come andrà questa avventura. Sono qui da solo sette giorni, vedremo come mi ambienterò. Sono venuto in una squadra molto forte per giocare un buon calcio. Quando è arrivata l'offerta del Napoli non ci ho pensato neanche, ho subito deciso di accettare. Napoli è una grande squadra, sono arrivato qui per giocare a calcio. Sono arrivato per mostrare il mio massimo e per fare bene".