Kvaratskhelia, il regista di Brighton 4th: "E' la rappresentazione dell'arte nel mondo del calcio per il suo modo di giocare. Film su di lui? Perchè no" | ESCLUSIVA

"Brighton 4th è la storia di un padre che aiuta un figlio con dei problemi grazie al wrestling che si trova a Brighton. Riesce a tirarlo fuori da alcuni problemi, anche economici.

Kvaratskhelia? Una conoscenza telematica per ora, spero di incontrarlo stasera ma da quando è a Napoli non mi perdo una sua gara. E' una rappresentazione dell'arte nel mondo del calcio per il suo modo di giocare.

E' evidente la questione dell'esempio che può avere un calciatore e deve esserlo non solo per quello che fa in campo ma anche per quello che fa fuori dal campo. Può aiutare anche per un processo di crescita di tutta la nazione.

Un film su Kvara? Perchè no, la sua storia è piena di trama per il suo passato e l'arrivo a Napoli. Anche oggi ha una funzione oltre il campo, ha una forza che può andare anche oltre il campo. Lo immaginerei ancora a Napoli in questo film, una cosa è farlo a Napoli e una cosa è farlo da un'altra parte. Non so le sue aspirazioni di carriera ma meglio resti a Napoli".