Krol: "Gran partita del Napoli con la Roma, gli azzurri possono andare in Champions!"

Napoli calcio - Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Speriamo che il Napoli continui così, ha fatto una gran partita contro la Roma. Credo che questa squadra può andare in Champions League, nelle ultime due o tre settimane gli azzurri si sono espressi ad alti livelli. Perché Gattuso non andrebbe confermato? E' un anno molto difficile per tutti".