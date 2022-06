Koulibaly, il ristoratore Bobò rivela a CN24: "Mi ha detto che vuole restare a Napoli, ma ADL lo deve accontentare! Mertens andrà via e sulle parole di Higuain..."

Notizie Napoli calcio. Giuseppe Bruno, proprietario del ristorante Bobò ed amico di molti calciatori del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV (canale 79 del DTT) nel corso del programma CalcioNapoli24 Live.

Giuseppe Bruno ha parlato anche di calciomercato, svelando il futuro di Koulibaly e Mertens:

"Parole Higuain sui tifosi del Napoli? Io lo conobbi il primo anno in azzurro. Lui è un sudamericano e non capisco questo odio maturato nel corso degli anni dopo l'addio. Lui andò alla Juventus, consapevole dei rapporti non ottimi tra le due squadre, quindi quelle parole se le poteva risparmiare.

Io sono amico e testimone di nozze di Jorginho, ma è tutto fuorchè sudamericano perchè sembra più un tedesco. Higuain invece ha un carattere che non mi è mai piaciuto a differenza degli altri sudamericani, anche gli altri giocatori se ne lamentavano perchè si allontanava nello spogliatoio e manteneva le distanze. Lui è l'opposto degli argentini, che faccia la sua strada".

Su Koulibaly: "Ho parlato con lui, vuole restare a Napoli e resterà se il Napoli lo accontenta. Ha rifiutato un'offerta da 15 milioni? Voglio chiarire, perchè lui ha detto che sarebbe pronto a rifiutare quella cifra da chiunque se il Napoli lo accontenterà".

Su Mertens: "Vi posso dire che non firmerà con il Napoli. Al 101% andrà via. Lui ha 35 anni, ora bisogna guardare avanti. Deulofeu è un ottimo giocatore e se Spalletti lo vorrà e lo farà giocare allora si rivelerà un grande acquisto. Il Napoli ha un'eccellenza come Sinatti che preparerà al meglio la squadra in vista dell'inizio della stagione".