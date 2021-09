Koulibaly, l'ex agente: "Mi disse che in Italia avrebbe indossato solo la maglia del Napoli, ha un conto aperto con la Juve"

Napoli calcio - Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Kalidou ha sempre un conto aperto con la Juventus. Nella testa è come se fosse di fatto il capitano del Napoli perchè è molto legato alla città e ha una forte leadership. Spalletti lo conosceva già da tempo questo ragazzo, le qualità sono note a tutti. Ha un comportamento esemplare quotidianamente negli allenamenti. Quando era con me mi disse che non avrebbe voluto indossare una maglia diversa da quella del Napoli in Italia".