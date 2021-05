Koulibaly al Bayern Monaco, il presidente Hainer chiude il mercato: "Niente acquisti costosi"

Calciomercato Napoli - Herbert Hainer, presdiente del Bayern Monaco, si tira fuori dal mercato prossimo. Dopo l'acquisto del nuovo allenatore Julian Nagelsmann costato 25 milioni e Dayot Upamecano per 42,5 milioni, chiude il mercato. Il club era interessato a Koulibaly. Queste le parole del presidente: "Non effettueremo acquisti costosi - ha detto Hainer in un podcast per il quotidiano Bild -. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte con un enorme potenziale. Da questo punto di vista, non sono preoccupato".