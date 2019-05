Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Napoli ed Inter. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"E' un bel riconoscimento, noi difensori non riceviamo mai premi individuali e fa molto piacere. Far parte dei migliori mi fa molto piacere, lavoro sempre per questo. Per il premio ringrazio i miei compagni, la società e i tifosi".