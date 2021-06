Kjaer: "Amo aiutare gli altri e mettermi a disposizione, non dimenticherò mai quel giorno"

Per la prima volta dal giorno dell’arresto cardiaco di Eriksen, è tornato a parlare Simon Kjaer. “Non dimenticherò mai quella giornata - ha detto il capitano della Danimarca -. Ora Christian sta bene, è con la sua famiglia e ha bisogno di un po’ di tempo. Abbiamo reagito tutti come squadra, ognuno come giusto in base alla propria persona. Io però sono orgoglioso di come abbiamo gestito il tutto”.

E ancora: “Amo aiutare gli altri, mettermi a disposizione. Come squadra abbiamo avuto molte conversazioni tra di noi, ci siamo concentrati sulle piccole cose e pure su quanto accaduto nell’ultima settimana”.

Seduto vicino al difensore del Milan c’è il portiere Kasper Schmeichel: “Simon ha fatto vedere quanto è grande come persona e come leader. Lo ammiro follemente per questo, la Danimarca non potrebbe avere un capitano migliore. Personalmente, rivedere Christian qui in ritiro (venerdì la visita, ndr) mi ha fatto bene”.