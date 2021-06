Kiss Kiss Napoli - Gattuso non ha mai chiesto di interrompere il silenzio stampa dopo il pari con il Verona

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli:

“Vorrei fare chiarezza nei confronti dei radioascoltatori: stamattina un ascoltatore mi ha chiesto una domanda a cui non ho saputo rispondere. Mi è stato chiesto di Gattuso che avrebbe voluto parlare dopo il pareggio con il Verona e che ciò gli fosse stato impedito dalla società.

Ho fatto un paio di telefonate: Gattuso non ha mai chiesto a nessun dirigente della società, a De Laurentiis, Giuntoli, Lombardo o Baldari, di poter dire la sua dopo Napoli-Verona. Ciò che si dice non corrisponde al vero, non ci sono state richieste da parte dell’ex allenatore per interrompere il silenzio stampa”