Kim Min-Jae ammette: "Voglio dire una cosa importante su Koulibaly"

Conferenza stampa Kim Min-jae - Il nuovo acquisto sudcoreano è arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly. Ecco le parole del difensore durante la presentazione di Kim Min-jae a Castel di Sangro.

Napoli: presentazione Kim Min-jae, conferenza in diretta

- "Sono cresciuto rapidamente e sono emozionato dal giocare in Europa, voglio avere un impatto fortissimo sul Napoli. Ho avuto una crescita formidabile, ma le prospettive future non riesco a vederle fino in fondo"

- La sfida nel sostituire Koulibaly? "Kalidou è insostituibile, il fatto che possa prenderne il posto non è possibile. Però posso dire che farò del mio meglio per giocare ma non so se riuscirò a sostituirlo in tutto e per tutto"