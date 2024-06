Kharatishvili a CN24: "Addio Kvara? Non ho visto atteggiamenti in questo senso ma se De Laurentiis ha voglia di tenerlo, farà di tutto per accontentarlo"

Salome Kharatishvili, giornalista giorgiana, ha parlato durante lo Speciale Calciomercato, in onda su CalcioNapoli24 Tv, dal lunedì al venerdì:

“Credo che Kvara possa restare a Napoli ancora almeno un altro anno. Il Napoli è andato a parlare con lui in Germania e il giocatore ha avuto il permesso di poter parlare con il suo club. Non violava la volontà della Georgia e ha incontrato il club. Le cifre sono più o meno quelle ma la storia del contratto va in secondo piano perché penso alla Georgia e alla gara con la Spagna. Ultimo anno? Non ho visto atteggiamenti che mi facevano pensare ad un addio. Mi sembrava più una minaccia, lui voleva solo far capire che la volontà non era rispettata. Se De Laurentiis ha voglia di tenerlo, farà di tutto per accontentarlo. Non diamo tutte le colpe al padre o all’agente, hanno il diritto di parlare e dire quello che pensano. Mi arrabbio quando dicono che Kvaratskhelia deve fare o non fare qualcosa. Georgia? Conosciamo i nostri limiti e sappiamo che è stato fatto più del nostro dovuto. Divertiamoci e se viene il risultato ben venga”.