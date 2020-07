Juventus, Sarri: "Scudetto? Superficiale darlo per scontato"

Ultime calcio - L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa:

Sarri

"Lo Scudetto non è scontato, è ancora da lottare e combattere. Siamo nelle nostre mani, se facciamo 11 punti arriviamo all'obiettivo ma non penso che ci sia qualcuno così superficiale da darlo per scontato. Nello sport non esiste il risultato scontato. Cerco di estraniarmi dalla critica, non frequento e non frequenterò mai i social per scelta di vita. La gente per la strada ci dà appoggio e affetto".