Juventus, Sarri: "Noi e l'Inter le favorite per lo Scudetto. Scontro diretto? E' la gara più prestigiosa della serie A"

Ultimissime calcio - Domani sera la Juventus torna in campo: all’Allianz Stadium va in scena il Derby d’Italia. Proprio sul terreno di gioco della partita contro l'Inter, si sono allenati oggi i bianconeri: al termine della seduta, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Juventus TV presentando la sfida Scudetto. "Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica. Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. Sarà una bella gara", esordisce il tecnico della 'Vecchia Signora'.

Che partita si aspetta?

"La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. Per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare un possesso palla alto nella loro metà campo. Domani sarà più importante del solito".

Come sta la Juventus?

"In questo momento stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una grande fortuna. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante. Noi abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse e a volte con lo stesso modulo siamo una squadra diversa cambiando gli interpreti".

Partita numero 1000 per Cristiano Ronaldo?

"Cristiano è un giocatore che si esalta in numerose gare. Questo è un grande traguardo ma lui si deve porre subito nuovi obiettivi. È uno spunto per i compagni a fargli un regalo".

