Juventus, Sarri a sorpresa: "Nostra panchina lunga un luogo comune, KO col Milan non per motivi fisici"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta di domani. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Panchina lunga un luogo comune, ultimamente l'abbiamo avuta abbastanza corta. I numeri della prestazione fisica di Milano sono i migliori post sosta, quando una squadra passa da 10 a 0 in due minuti non si può parlare di decadimento fisico. Noi ci siamo paralizzati al secondo errore e non penso che il nostro problema sia di carattere fisico in questo momento. Cambi? Vediamo, c'è stato qualche acciaccato ma tutti sono recuperabili. Vedremo dopo l'allenamento di oggi, che è l'unico vero allenamento tra una partita e l'altra".