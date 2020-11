Juventus, Pirlo: "Questa partita deve essere un campanello d'allarme, la Lazio non aveva mai tirato"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro la Juventus:

"Demeriti nostri, andava gestita meglio la partita. La Lazio non ci aveva mai tirato in porta, è brutto andare a casa con un solo punto. Deve essere un campanello d'allarme, i dettagli vanno curati, serve cercare la vittoria fino all'ultimo. Ci siamo abbassati ma non avevano mai tirato. Non siamo riusciti a gestire una palla recuperata negli ultimi secondi".