Juventus, Pirlo: "Champions? Abbiamo una settimana di speranza sperando in un passo falso degli altri"

Ultime calcio - Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport anche della questione pasillo de honor non concesso all’Inter prima dell’ingresso in campo:

“Non sono state decisioni politiche. A noi in nove anni non è mai stato fatto, la Samp l’ha fatto una settimana dopo credo sia abbastanza. La società ha fatto i complimenti all’Inter, il presidente in primis. Non è la società che chiede, nemmeno io. Non c’è un obbligo, non c’è stato nemmeno in questi nove anni”.

Avete messo nel mirino il Milan o il Napoli?

“Abbiamo una settimana di speranza sperando in un passo falso degli altri. Vediamo domani e nella prossima partita cosa succederà”.