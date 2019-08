Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il vice di Sarri, Giovanni Martusciello, ha parlato anche di Gonzalo Higuain:

"Contro il Parma ci ha fatto un'ottima impressione. In questo mese ho imparato a conoscerlo, lo avevo apprezzato anche al Napoli. Sa bene come calarsi al meglio in quel lavoro, si tratta di un giocatore importante per tutta la squadra. Se giocherà domani? Vediamo nell'ultima seduta di pomeriggio, sulla formazione ci prendiamo ancora un allenamento".