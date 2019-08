Juventus, Demiral su Sarri: "Si occupa molto della difesa, posso migliorare tanto con lui"

Merih Demiral, nuovo acquisto della Juventus, si è presentato in sala stampa per esprimere le prime sensazioni da calciatore bianconero. Ecco quanto riportato da tuttojuve.com.

Su Sarri: "Il nostro allenatore si occupa molto dell'aspetto difensivo della squadra e per me questo è molto importante. Sarri si occupa direttamente degli allenamenti dei difensori e riuscire a lavorare con lui significa avere la possibilità di allenarmi al meglio e migliorare i miei punti deboli. E sono sicuro che il mister vorrà da me il massimo impegno".