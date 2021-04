Juventus, Danilo: "Ci stava di soffrire stasera, sapevamo dell'importanza della partita. Lotteremo per la Champions"

Napoli calcio - Danilo, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sapevamo dell'importanza di questa partita, alla fine ci sta di soffrire. Sappiamo soffrire insieme e se siamo convinti di quel che facciamo possiamo vincere. Dobbiamo continuare così. Le grandi squadre sono quelle che hanno continuità di rendimento, quest'anno stiamo faticando da questo punto di vista. Dobbiamo prender per mano noi esperti questa squadra, così possiamo andare lontano. Siamo i primi ad essere tristi per la classifica, siamo molto lontani dall'Inter ed ora dobbiamo lottare per un posto in Champions League".