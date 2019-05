Juventus, Chiellini: "Abbiamo reso il campionato ingiocabile. Gli avversari hanno perso stima, poi il Napoli senza Hamsik ed Albiol..."

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Eccone un piccolo estratto:

In campionato è stata troppo più forte la Juventus oppure le altre hanno mollato in fretta?

«Abbiamo fatto qualcosa di irripetibile, tolto l'ultimo mese in cui abbiamo pagato il fatto di aver speso tanto. Il mese di dicembre è stato fuori da ogni logica, abbiamo pareggiato solo una partita e vinto le altre con nervi e forza di volontà micidiali. A gennaio siamo ripartiti con nove punti di vantaggio e il campionato ancora in ballo. Abbiamo voluto quotidianamente, costantemente, lo scudetto. Ci siamo giocati punti fondamentali alla fine del 2018 e alcuni episodi sono stati decisivi, come il gol annullato alla Sampdoria contro di noi. Tra il 26 e il 29 dicembre ballavano tanti punti con il Napoli e noi li abbiamo voluti tutti. Siamo stati incredibili e abbiamo reso il campionato ingiocabile per tutti gli altri. E in questi casi l’avversario inevitabilmente perde un po' di stima. Il Napoli ha pure perso Hamsik e Albiol, elementi validi non solo tecnicamente ma a livello di leadership di squadra. Pesavano tanto. Non direi che abbiano sottovalutato il campionato, alla fine Allan ha fatto una stagione strepitosa, come Fabian Ruiz».