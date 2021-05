Juventus, Buffon annuncia: "Flamengo? Mi hanno chiamato, ma resterò più vicino casa"

Serie A - Gianluigi Buffon parla del proprio futuro dopo l'annuncio sull'addio alla Juventus di qualche giorno fa. Il calciatore ha parlato a TNTBrasil e rivelato del suo possibile approdo in Sud America"Il segreto non so quale sia o saremmo tutti uguali, avremmo tutti lo stesso livello di performance. Dipende dal carattere, dal fisico, dalla fortuna, incide anche quella".

È stata una partita diversa dal solito dopo l'annuncio dell'addio alla Juve?

"No, è stata una partita uguale, mi interessava solo vincere la gara ed era veramente importante".

Futuro in Brasile?

"Guarda mi ha chiamato il Flamengo però penso che resterò molto più vicino a casa"