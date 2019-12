Juventus, Bonucci: "Cambiamento totale con Sarri rispetto al modo di giocare di prima"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del workshop Randstad "Comprendere e trasferire il cambiamento", sul confronto fra generazioni come vantaggio competitivo per le persone e le aziende, che si è tenuto quest'oggi all'Allianz Stadium. Queste le parole di Bonucci raccolte da TuttoMercatoWeb.

"Ed è quello che quest'anno è successo con l'arrivo di Sarri. Un cambiamento totale rispetto al modo di giocare di prima. Devi capire e applicarti per resettare quello che hai fatto perché adesso il modo è differente. Prima, però, lo devi accettare, perché se hai la presunzione di dire che non vuoi cambiare quello di prima non cambi. Devi capire che quello che hai fatto nella comfort zone non è l'unico modo".