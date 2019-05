Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così parlato ai microfoni di Tiki Taka dopo il pari interno con l'Atalanta ha risposto così alla domanda di un possibile futuro di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera: "Siamo professionisti, lui ha fatto un gran lavoro e anno al Chelsea così come aveva fatto a Napoli. Non consiglio gli altri perché faccio già fatica a consigliare me stesso".