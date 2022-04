Serie A - Le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, all'evento Il Foglio a San Siro: "Io fuori dalla Juventus? Sono sereno e so quello che stiamo facendo, mi sto divertendo. Questa è la cosa fondamentale. Allegri ha un progetto con noi a lungo periodo, sapevamo che quest'anno sarebbe stato difficile e avere rimpianti per la vittoria finale è di buon auspicio per il futuro".