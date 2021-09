Juve, Morata torna sulla sfida col Napoli: "Abbiamo fatto una partita seria ma avevamo 6 assenze importanti"

Notizie - Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta col Malmo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho segnato e procurato un rigore, bella serata dopo un inizio di campionato difficile? Beh, una vittoria importante. Vincere ti porta a vincere. Penso che ci sono sensazioni positive dopo stasera, anche l'altro giorno abbiamo fatto una partita molto seria ma non c'erano 5-6 giocatori importantissimi per noi! Oggi era importante iniziare con 3 punti in Champions".