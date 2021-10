Juan Jesus: "Non c'è posto per i razzisti, ho un messaggio per chi è ancora così indietro nel tempo! Questi vanno rieducati dalla base, bisogna identificarli e prendere provvedimenti seri"

Ultime notizie Napoli - Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram un lungo post in difesa del compagno di squadra Kalidou Koulibaly, bersaglio di cori razzisti dopo Fiorentina-Napoli 1-2.

“Anno 2021. Eh sì, purtroppo c’è ancora qualche “signore” che tende a guidare contromano. Che si ridicolizza da solo e umilia sè stesso. Mentre il Mondo, e lo sport, viaggiano su un binario colorato sognando unione e integrazione c’è ancora qualche amante della preistoria o del medioevo che allo stadio urla a un’altra persona “scimmia di merda”.

Bene, ho un messaggio per chi è ancora così indietro nel tempo, per chi vuole rimanere anacronisticamente un ignorante e razzista: svegliati!! La storia va avanti. Aggiorna il software. Ma soprattutto: vergognati. Nel 2021 non esiste spazio per questo odio. Non c’è posto negli stadi. Nelle città. Non c’è posto per voi in una comunità fondata sul rispetto reciproco. Non c’entra Firenze, che è una città meravigliosa. C’entrano quei soggetti che hanno mostrato fin dove puó arrivare la cattiveria e l’ignoranza. E purtroppo si possono trovare ovunque, in qualunque nazione o paese. Bisogna identificarli e prendere provvedimenti seri. Questi individui vanno rieducati dalla base, dal Testo più importante: la Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Forza KK, viva il Mondo a colori, unito e moderno.

Juan Jesus”