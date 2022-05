Juan Jesus in mixed: "Abbiamo dimostrato di essere professionisti e saper reagire, abbiamo commesso errori da umani. Punterei su Zielinski, è straordinario"

Napoli - Al termine di Spezia-Napoli parla in mixed zone Juan Jesus:

"Come voto penso di dare un 7 alla squadra perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo arrivando al terzo posto con 79 punti anche se c’è stato il rammarico per lo scudetto. Abbiamo sbagliato in alcuni periodi dove non potevamo sbagliare, ma il calcio è così. Noi però abbiamo subito reagito e puntiamo a migliorarsi per obiettivi sempre più grandi. Siamo professionisti e anche oggi abbiamo dimostrato che senza doverci giocare niente entriamo in campo per dare il meglio. Noi sappiamo di dover puntare sempre più in alto, ma nel calcio si può sbagliare e siamo umani anche noi. Punterei su Zielinski per il prossimo anno, può cambiare ogni partita perché ha una qualità incredibile per la tecnica che ha. Spero che rimanga perché lo vedo ogni volta in allenamento ed è straordinario. Non posso giudicare, ma è una cosa brutta per il calcio vedere quelle immagini. Noi vorremmo vedere i tifosi allo stadio per tifare le squadre, il calcio è passione e amore".