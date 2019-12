Jorginho, l'agente: "Ritorno? Difficile, il Napoli non può comprare un calciatore da 80 milioni di euro"

Ultime calcio Napoli - Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli era stato costruito per lo scudetto e io fatto che si non si vinca da tempo è pesante. Il Napoli ha grandi giocatori, ma è una questione di testa. Il tifo deve essere determinante. 4-3-3? E' il modulo del miglior Napoli degli ultimi anni. Il Napoli cerca un regista, speriamo possa prendere qualcuno di qualità. Ritorno di Jorginho? Difficile, il Napoli non può comprare un calciatore da 80 milioni di euro. Oggi è inavvicinabile".