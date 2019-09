Italia, Jorginho: "In Finlandia per prenderci la qualificazione. Mancini mi ha dato fiducia, in Premier sono cresciuto molto"

Alla vigilia della trasferta dell'Italia in Finlandia, in conferenza stampa ha parlato l'ex Napoli Jorginho. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista:

"Sinceramente non siamo sorpresi dal loro secondo posto, sanno essere squadra e hanno giocatori di qualità. Pukki l'uomo più pericoloso? E' un attaccante ideale per ogni allenatore perché è completo: ha tempi di inserimento, intelligenza tattica e si sacrifica molto. Protegge la palla e sa mandare in porta i compagni, non è un caso che sia partito così bene in Premier con 5 reti. Però è sbagliato concentrarsi solo su di lui. Noi vogliamo vincere per centrare la qualificazione".

Proprio alla Premier League è dovuta la crescita anche di Jorginho: "La scorsa stagione è stata fantastica e fondamentale per la mia crescita come giocatore, soprattutto a livello difensivo. Ora ho più impatto sul contrasto e più intensità di gioco. Le mie caratteristiche mi aiutano vista la filosofia di gioco di Mancini, ma avere la sua fiducia mi stimola di più a lavorare sodo per ripagarla"