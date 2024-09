Joe Jordan: “McTominay? Sorpreso che lo United l’abbia ceduto, hanno avuto problemi economici”

Joe Jordan, ex giocatore del Milan e bandiera della Scozia, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “McTominay? Sono rimasto molto sorpreso dalla sua cessione, normale che le motivazioni legate ai problemi economici del club hanno spinto lo United a liberarsi dal giocatore, è un ragazzo eccezionale e quello che ha fatto per lo United lo farà da calciatore del Napoli.

Gilmour? E’ un giocatore differente rispetto a McTominay, ha grande fisicità e lega difesa e attacco e il suo lavoro è molto importante per la squadra perchè è bravissimo nella precisione dei passaggi.

Conte? Le sue esperienze sono molto importanti, oltre che in Premier League ha fatto molto bene anche con la Juventus e l’Inter. Tutti lavorano insieme, la squadra è unita e questo è il segreto del successo.

Gattuso? Ho parlato con lui, quello che succede in campo rimane in campo, quando ci siamo rivisti ci siamo chiariti e abbiamo capito che il nostro modo di vivere il calcio erano particolarmente simili e ci siamo scusati a vicenda. Siamo due ex del Milan e lui è un bravissimo ragazzo ed è stato un calciatore molto forte”