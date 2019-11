Jankulovski: "Con Ancelotti un ottimo rapporto: è stato l'allenatore ideale per me. Napoli? L'aneddoto all'aeroporto lo porto ancora con me" [ESCLUSIVA]

Marek Jankulovski ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Milan e Napoli è la partita del mio cuore, ci aspettavamo una classifica diversa da parte di queste due squadre. Chi vincerà domani potrebbe svoltare e ripartire. Agli azzurri potrebbe capitare quello che successe a me con i rossoneri quando nelle Coppe facevamo bene mentre in campionato andavamo lentamente. Non è facile per i rossoneri riprendersi nel breve periodo perchè è una piazza esigente. Con Ancelotti ho avuto un rapporto ottimo, mi ha voluto fortemente dall'Udinese. Nel mio ruolo avevo Serginho, la sua fiducia è stat importante per me. Ci rispettava tutti, è stata una persona perfetta per me. Se la squadra decide di non andare in ritiro vuol dire che qualcosa che forse non va nel Napoli, ma giudicarlo da lontano è difficile. Il ricordo più bello di Napoli? Il primo giorno quando sono arrivato, ho visto subito un affetto della gente. Quando arrivai vidi questi tifosi in aeroporto non pensavo fossero per me che ero un calciatore sconosciuto dalla Repubblica Ceca ed invece erano lì tutti per me"