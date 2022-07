Jacomuzzi: "Osimhen al Bayern è un'operazione da fare, ADL deve accettare! Ambrosino interessante, ecco dove lo manderei a giocare"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, ed ex osservatore del Chelsea:

Ronaldo al Napoli?

"Siamo alle solite, con il decreto crescita ormai possono succedere tante situazioni strane. Con gli sponsor si possono realizzare operazioni impensabili. Ci sono fattori i quali potrebbero consentire affari folli. Anche la trattativa Maradona fu un grande business, al giorno d'oggi ci sono tante situazioni nelle quali investire: basti considerare la cessione del Palermo al City Group e il possibile affare Icardi-Monza. Nel calcio può succedere di tutto. Alcuni giocatori guadagnano cifre spropositate, a volte insostenibili per dei club. Non tutte le società, inoltre, sono attrezzate per difendere determinati calciatori".

Zanoli, Gaetano e Zerbin sono giovani interessati del Napoli: hanno la stoffa per giocare in questo club?

"Zanoli ha le qualità per vestire la maglia azzurra, è pronto per giocare in questo palcoscenico calcistico. Gaetano è cresciuto tanto ed ha effettuato una trasformazione enorme, soprattutto per la sua fantasia in mezzo al campo e la sua rapidità. Zerbin, invece, può avere diverse possibilità di restare in rosa, è molto duttile e potrebbe ricoprire diverse ruoli d'attacco. Anche Ambrosino è un profilo interessante, fare un campionato di C da titolare potrebbe consentirgli di fare uno step in più per la sua crescita personale".

Osimhen è stato accostato al Bayern Monaco: lo lasceresti partire per120 milioni?

"È un'operazione da fare, alcune offerte devono essere necessariamente accettate. Anche perché ci sono tante alternative, basta aver fiducia nei giovani calciatori italiani di spessore e concedere loro del tempo per crescere. A questi prezzi, dunque, il presidente De Laurentiis dovrebbe accettare tali offerte".

Il club azzurro dovrebbe investire su dei giovani per il futuro?

"Quando ero a Napoli nessuno mi dava del matto quando sceglievo determinati calciatori. Bisogna avere voglia di impegnarsi per puntare alcuni profili".