Jacomuzzi: "Il Napoli come il Bayern Monaco, sembra di essere in Germania. Osimhen vale cifre che non possiamo neanche immaginare"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo e presidente dell'AssoOsservatori:

"Il Napoli non deve star troppo a pensare cosa fanno le altre, il divario è tale che questa squadra può godersi il vantaggio e badare solo a sé stessa. Il Napoli che stiamo vedendo è dominante, ma non me l'aspettavo. Però va detto: come lo scorso anno che lo Scudetto è stato vinto dal Milan perché le altre sono venute meno, e ora più o meno è successa la stessa cosa. Il Napoli ha dei meriti importanti, ma la mancanza di concorrenti è qualcosa di latente. Sembra di stare in Germania col Bayern Monaco. La bellezza del Napoli è talmente tale che spero metta in evidenza le cose brutte del nostro calcio, nella speranza che si possa rimediare a tutto. Siamo abituati a contaminare tutto, ma speriamo che la purezza del Napoli nel costruire questa squadra venga certificato dal risultato finale del campionato. Trattenere i campioni? Insistere serve a poco, il Napoli proprio lo ha dimostrato. Osimhen e il mercato della Premier League? Se si va avanti così, sta superando tutti i suoi limiti: il suo valore può andare a cifre che non possiamo neanche immaginare. Oltre i gol, i trofei e le prestazioni, il valore di Osimhen verrà fuori da solo".

