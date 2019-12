Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare la sconfitta del Napoli contro il Parma al San Paolo.

"La sconfitta di ieri non è attribuibile a Gattuso, ma alcuni dubbi persistono sulla squadra. Qualcosa si è rotto tra i giocatori ed in campo è molto percepibile l’ansia e la confusione che soffrono gli stessi. Ed il cambio di guida tecnica non ha per niente rasserenato i calciatori".