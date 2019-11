Jacobelli: "Ancelotti sarà giudicato a fine stagione, ha una bacheca colma di trofei e non si fa condizionare da pressioni interne o esterne"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista

“Un allenatore come Ancelotti che ha una bacheca colma di trofei non si fa condizionare da pressioni interne o esterne. Quando si parla di Napoli, bisogna parlare di uomini e Milan-Napoli è una gara molto importante per entrambe le formazioni per motivi diversi e la scelta di Ancelotti di cambiare modulo, credo sia dettata da ragioni contingenti. Un clima di polemica costante non giova a nessuno: la squadra ha bisogno di anteporre l’interesse collettivo a quanto accaduto nelle ultime 2 settimane, poi ci sarà tempo per prendere decisioni. Il Napoli è atteso da una gara molto impegnativa contro il Milan e poi non dimentichiamo la Champions e servirà vincere una gara tra Liverpool e Genk.

Ancelotti sarà giudicato a fine stagione, non adesso. Non si può giudicare un allenatore di partita in partita e per questo non riterrei opportuno mandare via Ancelotti ove mai la gara col Milan non producesse una vittoria.

Nel duello Juventus-Inter per il titolo possono incidere le fatiche europee e i giochi diventeranno duri da metà febbraio in poi”