Iuliano: "Napoli, hai preso un top player! Conte vive per vincere, prepara cinque partite in una"

Ultime notizie SSC Napoli - Mark Iuliano, compagno di squadra storico di Antonio Conte, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna de Il Mattino di Napoli. Ecco alcuni passaggi fondamentali dall'intervista integrale:

«Chiunque prende Conte fa la scelta giusta. Il Napoli farà il più grande acquisto con lui come allenatore. È l'allenatore ideale per il Napoli e lo sarebbe per qualsiasi squadra. Lo conosco da una vita, so che persona è e che valori ha. L'ho visto quando allena: conosco i suoi metodi e ho visto quello che pretende da se stesso prima ancora che dalla società e dai giocatori. Parliamo di un allenatore che lavora h24, che dedica tutto se stesso alla squadra, con l'unico obiettivo di vincere».

Quali sono i suoi segreti?

«La squadra sa cosa deve fare in ogni istante del match. Ognuno sa dove va la palla, dove la può ricevere, dove la può perdere e finanche con chi può recuperarla. Tutto è conseguenza di un lavoro maniacale. I giocatori sudano veramente la maglia, anche quella dell'allenamento. Perché Antonio non fa sconti a nessuno. Si lavora per vincere e non per pareggiare. E poi Conte non prepara una partita, ma ne prepara cinque. Per ogni gara prevede modi di approccio diversi se sei in vantaggio, se stai perdendo, se sei in inferiorità numerica, se hai l'uomo in più e così via».

Il Napoli cambierà pelle: sarà 3-5-2?

«L'intelligenza di un allenatore è quella di adattare gli schemi ai giocatori. Non dimentichiamo che quando la Juve prese Pirlo, Conte avrebbe voluto giocare in un altro modo, salvo poi cambiare strategie proprio per far esprimere al meglio Andrea».

Riusciranno a convivere due caratteri forti come Conte e De Laurentiis?