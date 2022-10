Italo Cucci: "Cremonese? Ancelotti, Sarri, Gattuso, Benitez: tutti hanno dovuto pagar qualcosa con le piccole"

Italo Cucci è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

Alla faccia di quelli che dicono che siamo il peggior campionato del mondo: dopo aver battuto con scioltezza Liverpool e Ajax, vedi come ti può rompere le balle una Cremonese? Questo per dire il livello di difficoltà della Serie A. Le provinciali ti riservano delle sorprese. Ancelotti, Sarri, Gattuso, Benitez: tutti hanno dovuto pagar qualcosa con le piccole, per far capire quanto siano fastidiose. La partita più importante per emozioni è stata tra Atalanta ed Udinese. L'Inter sta male, la Juve sta malissimo. Quando si mette così il campionato recupera le sue qualità migliori. La rifilata di scudetti della Juve aveva messo a dormire il mondo intero. Adesso c'è un piacevole risveglio.