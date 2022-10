Italia, Mancini su Raspadori: "Sta giocando partite importanti col Napoli, sta crescendo"

Ultime notizie Nazionale italiana - Oggi c'è stato il sorteggio per le Qualificazioni al prossimo Euro2024. Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport da Francoforte. Queste le sue parole sulla innegabile crescita di Raspadori, grazie anche alla fiducia di Spalletti e del Napoli:

"Sta iniziando a giocare partite importanti col Napoli e i ragazzi con qualità quando iniziano a giocare gare di questo livello migliorano per forza".

E sulla Nazionale dopo che il sorteggio ha assegnato all'Italia avversarie come Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta:

"Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Con Southgate ci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d'accordo".

E con la Macedonia del Nord?

"Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto, come dimostrato a Palermo le partite bisogna giocarle tutte. Anche quelle che sembrano le più semplici".