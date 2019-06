Roberto Mancini, tecnico dell'Italia, alla vigilia della partita contro la Bosnia Erzegovina, valevole per le qualificazioni a Euro2020, è intervenuto in conferenza stampa per parlare anche dei rientri di Sarri e Conte. "Ho sempre pensato che gli allenatori italiani siano a livello tattico i più bravi, per tutto quello che Coverciano insegna. Se tutti gli allenatori italiani sono in Italia è un bene".