Italia, Mancini: "Raspadori e Kean, il futuro è dalla loro parte. 37 vittorie? Siamo felici..."

Ultime calcio - Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della RAI dopo la gara vinta contro la Lituania:

"Ottime notizie stasera nonostante la perdita di tanti calciatori. La squadra avversaria non era di grande valore, ma fare 5 gol non è sempre facile. Svizzera pareggia? A settembre possono sbagliare tutti... Raspadori? Un ragazzo pronto, sta con noi dall'Europeo. E' giovane e deve fare esperienza. Anche per Kean vale lo stesso: se lavora e si impegna e mantengono gli ordini sul campo, ha un grande futuro. Ma dipende da loro. Jorginho? Non era facile, avevamo fuori anche Bonucci. 37 risultati di fila? Siamo felici".