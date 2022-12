Italia, Mancini: "Napoli da scudetto ma sarà difficile ripartire. Messi-Maradona? I due più forti al mondo, non c'è paragone"

Roberto Mancini, Ct dell'Italia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sono passati quasi due mesi, i valori resteranno uguali ma in serie A non sarà semplice. Giovani? Noi guardiamo, in Nazionale, al mon do dei giovani. Il Napoli ha un'ottima squadra, ha ottime possibilità di vincere lo scudetto. Messi-Maradona? I due più forti al mondo, non c'è paragone".