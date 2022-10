Italia, Mancini sul Napoli: "Non lo dico per scaramanzia, ma può essere una stagione importante"

Notizie Napoli calcio. Roberto Mancini, ospite all'evento WEmbrace Sport, ideato da Bebe Vio e dalla sua associazione art4sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN.

Le parole del Ct Mancini sul Napoli di Spalletti:

Il Napoli può essere d'ispirazione anche per l'Italia?

"Sta giocando bene, ma credo che siano già molti anni che ha un'ottima squadra, giocatori bravi, allenatori bravi. Quest'anno è partito molto bene, ma anche l'anno scorso ci era riuscito. La stagione sarà difficile per via del Mondiale, stare fermi 2 mesi non sarà così semplice. Per quanto riguarda il Napoli mi sembra che quest'anno... Non dico niente per scaramanzia, perché poi a Napoli sono scaramantici, però mi sembra possa essere una stagione importante".