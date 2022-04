Calcio - Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, è intervenuto a Rai Sport per parlare di vari argomenti:

"Ricambio generazionale? Non ci sono così tante scelte da poter cambiare tutto. Sicuramente qualche giovane giocherà di più. Penso che per la partita contro l'Argentina giocheranno i protagonisti dell'Europeo, perché è una partita guadagnata con quella vittoria. Immobile e Insigne? A giugno ci saranno, poi valuteremo per il futuro".