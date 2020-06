Italia Femminile, il Ct Bertolini: "Contenta di vedere il Napoli in A, ci sono ragazze interessanti. Gattuso? Non mi sorprende, il migliore nella costruzione dal basso" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Milena Bertolini, Ct Nazionale Italiana femminile, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Bertolini

“La cultura verso il calcio femminile, in Italia, è ancora difficile da comprendere. Sono contenta che il Napoli sia salito in A in questa stagione. Non avere questo club in A per tanto tempo ha creato mancanza. Ci sono ragazze interessanti, al sud ce ne sono sempre. Gattuso? Non è una sorpresa, è un allenatore bravo, preparato e ha buonissime idee di calcio. Un gioco fatto di costruzione dal basso, il più coraggioso nella costruzione. Un allenatore di spessore, noi spesso siamo proiettati a vedere i tecnici con qualità differenti. Lo spessore morale fa la differenza. Per un giocatore, il massimo è poter avere la palla tra i piedi e giocarla. Questo piace tantissimo, è quello che ama fare il calciatore. Il livello nel calcio femminile è discreto, ma abbiamo avuto un arresto con lo stop del campionato di A, cosa che rallenta il percorso di crescita. Non possiamo chiedere sempre alle ragazze i miracoli, anche se con la nazionale abbiamo fatto bene. Il calcionato ripartirà il 22 agosto, l'importante è che si investa sul movimento economicamente e che i presidenti dei club di A possano sostenerci. Una figura come De Laurentiis potrebbe dare tanto. Il Napoli è una squadra che ha entusiasmo, esprime passione e spirito di appartenenza. Tutti questi aspetti sono un valore aggiunto che portano lontano".