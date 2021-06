Italia, Di Lorenzo: "Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, come una squadra di club: il merito è suo"

Ultime calcio - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e dell’Italia, ha parlato ai canali ufficiali Uefa:

"Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano. In Nazionale si sta bene, lavoriamo bene e questo poi si vede anche in campo: gran parte di questo è merito del mister, che ha creato un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. La nostra sembra una squadra di club più che una Nazionale, abbiamo dimostrato che quando c’è da soffrire lo facciamo tutti insieme senza problemi. Abbiamo superato un girone che sulla carta poteva essere facile, ma nessuna partita è semplice come dimostra proprio questo Europeo. Più si va avanti e più le squadri sono forti, però l’approccio è sempre il solito. Il mister ci chiede sempre le stesse cose: di divertirci e giocare con coraggio ed entusiasmo. Questi sono gli elementi fondamentali che deve avere una squadra. Qualsiasi avversario affrontiamo cerchiamo sempre di fare il nostro gioco, per il momento ci siamo riusciti e speriamo di fare una grande partita anche contro il Belgio".