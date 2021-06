Italia, Acerbi: "Voglio vincere, il gruppo fa la differenza: vi rivelo un segreto"

Ultime calcio - Francesco Acerbi, difensore dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 3-0 contro la Svizzera e la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. Queste le sue parole alla Rai:

"Neanche un secondo di riscaldamento e subito in campo con l'infortunio di Chiellini. Siamo sempre sul pezzo, ho sempre detto che chi entra fa bene ed è la nostra forza. Attacchiamo e difendiamo da squadra, così subiamo poco e facciamo gol. Voglio vincere. Il gruppo fa la differenza, ci sono squadre attrezzate ma noi siamo pronti ad arrivare in fondo. Sognare non costa nulla".