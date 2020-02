Gattuso in conferenza: "Non so quale sia il vero Napoli, manca continuità. Non voglio parlare di Champions, Mertens tanta roba. Su Elmas..."

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio San Siro si è giocata la gara di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Nel post partita la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, L'allenatore del Napoli risponderà alle domande dei giornalisti dopo la partita interna contro l'Inter.

"In questi mesi due mesi mi sono chiesto tante volte quale sia il vero Napoli. So bene cosa ci manca: questa è una squadra che deve imparare a giocare sulle due fasi. Se sai soffrire, poi non devi perdere identità. Il palleggio è migliorato, con la Juventus ho sempre avuto sensazione di pericolo. Le mie squadre hanno sempre avuto compattezza e stiamo perdendo tempo nel capire cosa vogliamo fare. C'è da lavorare ma oggi sia stati bravi, riuscivamo a chiudere su Lautaro e Lukaku. Quando staremo meglio, alzeremo la fase di non possesso. Ora non possiamo regalare uomini agli avversari".

"Con la Juventus, nel riscaldamento, Insigne ha avuto problemi ed Elmas si riscaldò perchè può fare quel ruolo. Può lavorare meglio qualche palla ma sa ripiegare bene".

"Non è una questione di testa. Se una squadra non ci sta con la testa, dopo tre giorni non fa una gara di sacrificio. Questa è una squadra che deve interpretare ciò che fa in settimana. Per stare corti, doppiamo restare concentrati. Con il Lecce c'era solo la prima palla. Quando si comincia a giocare con le distanze, allora vengono fuori le nostre difficoltà. Non dobbiamo pensare che chi lancia può metterci in difficoltà".

"Non so quale sia il vero Napoli. Questa squadra ha fatto 3-400 punti in 5 anni. Ha rischiato di vincere un paio di scudetti. Guardiamo ad oggi, non pensiamo ad altro. Diamo il 100% tutti, poi vedremo quale sarà il futuro di tutti noi".

"Mertens? Tanta, tanta roba. La prestazione si commenta da sola. Ci ha fatto uscire da situazioni complicae almeno 5 volte. Grande partita".

"Ho battuto Lazio, Juve e Inter ma ho perso con Parma, Lecce e Fiorentina. Champions? Non ne voglio parlare più, se avessimo battuto il Lecce potevamo pensarci, ma abbiamo preso 10 tiri in porta in una finale di Champions. E' difficile, dobbiamo fare qualche allenamento in meno ma dobbiamo avere maggiore umiltà. Non mi interessa la fase di non possesso, ma voglio difendermi bene ma ottenere risultati in questo momento".

"Mi manca un pezzo, voglio avere una squadra puntuale che sbaglia ogni tanto. Invece sbagliamo tanto. La perplessità delle volte ce l'ho anche io quando vedo le nostre gare. Non regalo nulla ai miei giocatori, i ragazzi non si ribellano a nulla, qualsiasi cosa chieda. Non mi danno motivo di alzare il volume, ho sempre sensazioni buone però ci sbatto i denti per quanto accade. La priorità è ciò che si fa durante la settimana. Poi farsi il segno della croce e sperare in prestazioni così".