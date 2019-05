Alessandro Altobelli, ex stella dell'Inter, ha commentato con parole a dir poco dure la sconfitta pesantissima rimediata dai nerazzurri nella disastrosa partita del San Paolo di ieri sera. Questo il suo tweet:

"Non ci resta che piangere, anzi Fate Piangere, ma noi siamo Testardi!!! Domenica saremo 80mila, mica siamo come voi!!! Vi inciteremo dall’inizio alla fine, state tranquilli, ma poi anche se vinciamo una BORDATA di fischi non ve la toglie nessuno, SIAMO MICA PIRLA, AMALA AL-TOBEL".